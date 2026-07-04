بالفيديو .. أوناحي يقود المغرب إلى ربع نهائي المونديال

خبرني - قاد النجم عز الدين أوناحي منتخب بلاده المغرب إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، بعد الفوز المثير على المنتخب الكندي.

وانتهى اللقاء، الذي أُقيم على ملعب هيوستن، بفوز أسود الأطلس بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح أوناحي التسجيل للمغرب في الدقيقة 50، بعدما سدد كرة قوية استقرت على يمين الحارس الكندي.

وفي الدقيقة 82، عاد نجم المباراة أوناحي ليؤكد تفوق منتخب بلاده، مسجلًا الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من إبراهيم دياز.

واختتم سفيان رحيمي ثلاثية المنتخب المغربي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع (90+7)، ليؤكد تأهل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي.

وسيواجه المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي.