العراق.. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروّع

خبرني - لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم إثر حادث مروري مروّع وقع على أحد الطرق في محافظة البصرة جنوبي العراق، التي فقدت قبل أسابيع نحو 20 شخصاً قضوا في حادث سير مأساوي.

وقالت وسائل إعلام عراقية: "إن حادث تصادم مروّعاً بين ثلاث مركبات على طريق خور الزبير جنوبي البصرة، أسفر عن وفاة رجل وزوجته وطفليهما، وإصابة أربعة أشخاص آخرين".

وتم رفع جثامين الضحايا، ونُقل المصابون إلى المستشفى؛ حيث وُصفت حالاتهم بالمستقرة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن مسؤولية الحادث المأساوي يتحملها أحد سائقي المركبات الثلاث.

وتسجل المحافظة العراقية حوادث سير متكررة تتسبب بخسائر بشرية ومادية، ويُعزى معظمها إلى السرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعدم الالتزام بقواعد المرور.

ووفقاً لإحصائيات رسمية، يُسجّل العراق سنوياً آلاف الحوادث المرورية التي تُسفر عن مصرع وإصابة الآلاف، ومن أبرز أسبابها مخالفة سائقي السيارات قوانين المرور وعدم التزامهم بها، وغياب الفحص الفني الدوري للسيارات، بالإضافة إلى تهالك بعض الطرق وعدم استيعابها لعدد السيارات وعدم إنارتها بشكل جيد.

وعملت الجهات المعنية في السنوات الماضية على استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الطرق وتنظيم حركة السير في الطرقات العامة للحد من الحوادث، من خلال وضع كاميرات المراقبة والرادارات والعلامات المرورية والإرشادية على الطرقات.