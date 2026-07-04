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ترمب: نتنياهو يعرف من هو الزعيم وفوجئت ببكاء إيرانيين على خامنئي

  • 04 تموز 2026
  • 20:54
ترمب نتنياهو يعرف من هو الزعيم وفوجئت ببكاء إيرانيين على خامنئي

خبرني  - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تفاجأ برؤية إيرانيين يبكون في جنازة علي خامنئي فقد كان يعتقد -وفق قوله- "أن الناس كانوا يكرهونه"، كما تحدث عن لقاء قريب يجمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترمب في تصريح لموقع أكسيوس أن واشنطن وطهران قررتا "أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم تشييع خامنئي"، مؤكدا أنه لن يطلق أي من الطرفين النار على الآخر خلال فترة التشييع.

كما قال إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإنه يتابع مراسم تشييع خامنئي، وبإمكانه القضاء على الجميع "لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه" حسب تعبيره.

وفي موضوع آخر، قال ترمب إن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع بالبيت الأبيض، وإن هذا اللقاء قد يعقد في وقت مبكر الأسبوع المقبل.

وشدد على أن نتنياهو يعرف من هو الزعيم، مشيرا إلى أنهما يتمتعان بعلاقات جيدة جدا.

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