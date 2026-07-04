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بقيادة أدهم المخادمة.. طاقم تحكيم أردني يدير مباراة أمريكا وبلجيكا في ثمن نهائي المونديال

  • 04 تموز 2026
  • 20:27
بقيادة أدهم المخادمة طاقم تحكيم أردني يدير مباراة أمريكا وبلجيكا في ثمن نهائي المونديال

خبرني - يدير طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم أدهم المخادمة، وبمساعدة الحكمين محمد الكلاف وأحمد الرويلي، مباراة منتخبي الولايات المتحدة وبلجيكا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة فجر الثلاثاء على ملعب سياتل، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويضم طاقم إدارة المباراة أيضا الحكم الغابوني بيير أتشو حكما رابعا، ومواطنه بوريس ديتسوغا حكما مساعدا احتياطيا.

ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعد المخادمة من أبرز الحكام الآسيويين، إذ سبق له إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، فيما يواصل التحكيم الأردني تسجيل حضوره في كبرى البطولات العالمية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحكيم في الأردن.

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