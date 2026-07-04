الاحتلال يعثر على (ترسانة أسلحة) في منزل جندي فار

خبرني - قال موقع والا ان جيش الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الشرطة العسكرية عثر على ترسانة عسكرية في منزل جندي هارب من الخدمة العسكرية.

وفي التفاصيل كما رصدها موقع خبرني ، فان الشرطة الإسرائيلية الشرطة العسكرية داهمت منزل الجندي الهارب من الخدمة ، وعثر خلال ذلك على كمية ضخمة وغير معتادة من الأسلحة والمواد المتفجرة مخبأة داخل منزل والديه في مدينة القدس المحتلة.

وبين التقرير ان الشرطة لم تعثر على الجندي الفار في المنزل وقت المداهمة، فاعتقلت والده بدلاً منه.

وبينت انه تم العثور خلال عملية التفتيش الأولية على قنبلة دخانية، مما دفع الأمن للاستعانة بوحدة الكلاب البوليسية ، فعُثر على الأسلحة مخبأة في غرف مختلفة بالمنزل، بما في ذلك غرفة الألعاب، وغرفة الوالدين، وغرف الأطفال.

وتشمل المضبوطات:

36 قنبلة يدوية من أنواع مختلفة (منها 18 قنبلة شظايا).

قوالب متفجرة.

بندقية هجومية من نوع كلاشينكوف.

بندقية صيد.

أدوات ومعدات لتصنيع وتركيب العبوات الناسفة.

مناظير رؤية ومعدات قتالية متنوعة.

كميات كبيرة من الذخيرة وأحزمة طلقات .

وتُشير التقديرات إلى أن الجندي قام بجمع هذه الأسلحة والذخائر خلال فترة خدمته العسكرية في المناطق (الضفة الغربية).

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة أن هذه المتفجرات كانت تشكل خطراً كارثياً ومباشراً على حياة سكان المبنى والمنطقة المحيطة في حال انفجارها أو تخزينها بشكل خاطئ.

وأضافت الشرطة أنها باتت تواجه مؤخراً ظاهرة متزايدة لتهريب وتسريب الأسلحة من مناطق القتال داخل الجيش الإسرائيلي إلى المنازل السكنية لاستخدامها في نشاطات جنائية أو أمنية.