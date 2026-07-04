قد تظنها لسبب آخر.. إشارات تحذرك من نقص الماء في جسدك

خبرني - في كثير من الأحيان، لا يظهر الجفاف على شكل عطش واضح كما يعتقد البعض، بل يتسلل إلى الجسم عبر إشارات دقيقة قد تُفسَّر خطأ على أنها تعب عابر أو ضغط يومي.

وسلّط تقرير نشره موقع هاف بوست الضوء على مجموعة من العلامات "الخفية والغريبة"، التي قد تشير إلى أن الجسم لا يحصل على كفايته من السوائل.

ويؤكد التقرير أن الجفاف لا يقتصر على الشعور بالعطش فقط، بل قد يبدأ بأعراض مثل الصداع المتكرر، وانخفاض مستوى التركيز، والشعور بالإرهاق غير المبرر حتى بعد الراحة. كما قد يظهر في شكل رائحة فم غير معتادة، أو زيادة الرغبة في تناول الأطعمة المالحة أو السكرية.

ومن العلامات التي أشار إليها التقرير أيضًا تغيّر لون البول إلى درجة أغمق من الطبيعي، إضافة إلى جفاف الجلد وتشقق الشفاه، وهي إشارات مبكرة يعكسها الجسم عندما يبدأ في فقدان توازنه المائي.

كما لفت التقرير إلى أن بعض الأشخاص قد يشعرون بدوخة خفيفة أو تقلبات في المزاج دون سبب واضح، وهي أعراض قد تكون مرتبطة بانخفاض مستوى الترطيب في الجسم بشكل تدريجي.

ويشدد مختص في الصحة العامة على أن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، مؤكدًا أن الحفاظ على شرب الماء بانتظام خلال اليوم ليس رفاهية، بل ضرورة أساسية لعمل الدماغ والعضلات والأعضاء الحيوية بكفاءة.

ويخلص التقرير إلى أن فهم هذه الإشارات المبكرة يساعد على الوقاية من الجفاف قبل أن يتحول إلى مشكلة صحية أكثر تعقيدًا، خاصة في الأجواء الحارة أو أثناء النشاط البدني المرتفع.