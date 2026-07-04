تقديرات إسرائيلية باستئناف حرب غزة قريبا

خبرني - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة قد تُستأنف في غضون شهرين وقبيل الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بذريعة انتهاك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مواصلة إسرائيل خروقاتها.

وذكرت القناة الجمعة أن إسرائيل تتوقع أن يعلن مجلس السلام، في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر أن حماس تنتهك الاتفاق لأنها لا تزال تحتفظ بسلاحها، وفقا للتقديرات.

ويتولى مجلس السلام، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإشراف على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بينما تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة إدارة شؤون الحياة اليومية في القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

وبحسب القناة الإسرائيلية التي نقلت عن تقديرات إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي سيتمكن، إذا ما حدث ذلك، من العمل في الأراضي غير الخاضعة لسيطرته حاليا، مما قد يؤدي إلى عودة القتال في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي قوله إن المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف كان قد فكّر سابقا في إعلان حماس "منتهكة للاتفاق"، لكنه تراجع عن ذلك بناء على طلب الوسطاء.

وقال المصدر: "كان ملادينوف يعتزم إعلان حماس منتهكة للاتفاق قبل شهرين، وبناء على طلب الوسطاء، جمّد القرار ومنحهم مهلة لإقناع حماس بالالتزام به"، مضيفا أنه "إذا لم يتغير شيء خلال 3 أشهر فسيعلن ملادينوف حماس منتهكة للاتفاق"، على حد تعبيره.

يُذكر أن إسرائيل جعلت نزع سلاح حماس شرطا أساسيا لأي ترتيبات دائمة في قطاع غزة، معتبرة أن إنهاء حكم الحركة وتجريدها من السلاح يمثلان هدفين رئيسيين للحرب.