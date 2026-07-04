موتورولا تستعد لإطلاق هاتف اقتصادي جديد ببطارية تدوم 3 أيام

خبرني - يبدو أن "موتورولا" تستعد لإطلاق هاتف جديد ينضم إلى قائمة هواتفها المعروفة بعمر البطارية الطويل، مع مواصفات جيدة وتصميم يبدو أقرب إلى الهواتف الأعلى سعرًا، مقابل سعر يُتوقع أن يكون مناسبًا.

ولا تزال تفاصيل قليلة فقط مجهولة عن هاتف Moto G77 Power 5G قبل طرحه التجاري المقرر في 8 يوليو في الهند، وهي واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

لكن من غير المتوقع أن يصل هذا الهاتف إلى أسواق عالمية رئيسية أخرى، بحسب تقرير لموقع "Phone Arena" المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، اطلعت عليه "العربية Business".

وتشمل أبرز مواصفات الهاتف الآتي:

- الشاشة: شاشة LCD بقياس 6.72 بوصة، بدقة +Full HD (2400 × 1080 بكسل)، مع معدل تحديث 120 هرتز.

- المعالج: معالج MediaTek Dimensity 6400.

- الذاكرة والتخزين: ذاكرة عشوائية 4 أو 8 غيغابايت، مع سعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، مع دعم بطاقات microSD حتى 1 تيرابايت.

- الكاميرات: كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

- البطارية: بطارية ضخمة بسعة 7,000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقدرة 6 واط.

- نظام التشغيل: أندرويد 16، مع تحديث رئيسي واحد للنظام وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

- المتانة: مقاومة للماء والغبار بمعيار IP64، مع اعتماد MIL-STD-810H للتحمل، وحماية للشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 7i.

- الأبعاد والوزن: سيبلغ سمك الهاتف 8.89 ملم، وسيزن 215 غرامًا.

- الألوان: "Pantone Impenetrable" وهو أسود داكن فحمي، و"Pantone Nautical Blue"وهو أزرق بحري، و"Pantone Fuchsia Red" وهو أحمر فوشيا، و"Pantone Laurel Green" وهو أخضر زيتوني فاتح.

مزايا وعيوب الهاتف

رغم أنه لم يعد من الغريب أن تأتي الهواتف المتوسطة العاملة بنظام أندرويد ببطاريات تبدأ سعتها من 7,000 أو حتى 8,000 مللي أمبير/ساعة، فلا تزال صناعة الهواتف لم تصل بعد إلى مرحلة يمر فيها الإعلان الرسمي عن هاتف مزود ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة دون أن يلفت الانتباه.

ومن الواضح أن هذه البطارية هي أكبر نقطة قوة في Moto G77 Power وأبرز عنصر تسويقي له، والتي تقول "موتورولا" إنها قادرة على إبقاء الهاتف يعمل لمدة تصل إلى 3 أيام كاملة بين كل عملية شحن وأخرى، طالما أنك لا تقضي كل دقيقة من يومك على تطبيق تيك توك.

كما تُعد سرعة الشحن بقدرة 30 واط، والمتانة المطابقة للمعايير العسكرية، وخيارات الألوان اللافتة للنظر ذات الملمس المميز والأسماء الفخمة، من أبرز مزايا الهاتف.

في المقابل، تشمل العيوب تصميمًا سميكًا نسبيًا، وهو أمر يمكن تبريره بوجود البطارية الضخمة، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغابايت فقط في النسخة الأساسية، والأكثر إحباطًا من ذلك هو أن الهاتف سيحصل على تحديث رئيسي واحد فقط لنظام التشغيل بعد نظام أندرويد 16 المثبت مسبقًا.

ماذا عن السعر؟

لا يزال السعر هو القطعة الوحيدة المفقودة من الصورة، وهو عامل مهم للغاية قد يحول Moto G77 Power إلى نجاح كبير أو إلى إخفاق في السوق الهندية شديدة التنافس، حيث ستطلقه "موتورولا".

وتضم الهند بالفعل هاتف Moto G67 Power 5G، الذي يبلغ سعره المعتاد 22,999 روبية هندية (نحو 241 دولارًا) مع 8 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ورغم ما قد يوحي به الاسم، فإن Moto G77 Power 5G لا يقدم عددًا كبيرًا من التحسينات الملحوظة مقارنةً بسابقه.

لذلك، من المتوقع أن يُطرح أحدث أفراد سلسلة Moto G Power بسعر قريب من هذا المستوى، أو ربما أقل، خاصةً نسخة 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، عند طرحه للبيع في الهند خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما في الأسواق الأخرى، فمن المتوقع أن يشترك Moto G77 Power في كثير من المواصفات مع هاتف Moto G77 العادي، الذي يبدأ سعره عادةً من 299 يورو (نحو 342 دولارًا) في عدد من الدول الأوروبية.

لكن هذا الهاتف يأتي بشاشة AMOLED أكبر قليلًا بقياس 6.78 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، في حين تبلغ سعة بطاريته 5200 مللي أمبير/ساعة فقط.

إضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان Moto G77 Power سيصل إلى الأسواق الأوروبية، لذلك لا يمكن تقديم أي توقعات مؤكدة بشأن سعره هناك في الوقت الحالي.