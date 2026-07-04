في لفتة إنسانية.. كريستيانو رونالدو يوجه دعوة لطفل من ضحايا زلزال فنزويلا

خبرني - قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي بتوجيه رسالة مؤثرة لطفل فنزويلي نجا من الزلزال الذي ضرب البلد 24 يونيو الماضي.

وتصدرت قصة أندريس منصات التواصل الاجتماعي بعدما حوصر تحت الأنقاض إثر زلزال عنيف ضرب منطقة لا غوايرا في 24 يونيو الماضي وأسفر عن فاجعة كبرى برحيل جميع أفراد عائلته فضلا عن تعرض الصغير لإصابات قاسية داخل المستشفى أدت إلى بتر إحدى ساقيه.

ورغم هذه المعاناة تمسك أندريس بشغفه بكرة القدم معربا عن أمنية بسيطة بالحصول على ملصق رونالدو الخاص بألبوم كأس العالم بعدما فقد ألبومه تحت الركام.

وجاءت الهدية الأكبر من النجم البرتغالي قائد النصر السعودي الذي وجه رسالة مؤثرة للطفل الفنزويلي جاء فيها: "أعلم أنك من أشد معجبي عندما تتحسن أود دعوتك لمشاهدة إحدى مبارياتي والاستمتاع بها وأتمنى أن ألتقي بك مع خالص تحياتي.

وتعتبر اللفتة الإنسانية والتضامنية من النجم كريستيانو رونالدو استمرارا لعدة مبادرات إنسانية قام بها مع الأطفال، آخرها طفل مصاب بالسرطان.