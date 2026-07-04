تحذير للنساء في سن اليأس.. مشروب قد يفسد جهود إنقاص الوزن

خبرني - تساعد تعديلات غذائية بسيطة النساء على الحد من زيادة الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث، وهي فترة تشهد تغيرات هرمونية وجسدية قد تؤثر في عملية الأيض وتزيد من احتمالات اكتساب الوزن.

وأوضحت خبيرة إنقاص الوزن كلير جونز، مؤسسة "YourOneLife Healthy Weight Solutions"، أن زيادة الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث لا تعود إلى سبب واحد، بل تنتج عن مجموعة من العوامل، بعضها مرتبط بالتغيرات الهرمونية الطبيعية، وبعضها الآخر يتعلق بنمط الحياة والعادات اليومية، مؤكدة أن هذه الزيادة ليست أمرا حتميا، ويمكن الحد منها باتباع خيارات صحية مناسبة.

وأشارت إلى أن كثيرا من النساء يواجهن صعوبة في الحفاظ على أوزانهن خلال هذه المرحلة، إلا أن التغيرات الهرمونية ليست العامل الوحيد. فمع التقدم في العمر تنخفض الكتلة العضلية، ويتراجع النشاط البدني، بينما تؤدي ضغوط الحياة إلى اضطراب مواعيد الوجبات وزيادة تناول الوجبات الخفيفة، فضلا عن تأثير التوتر وتقلبات المزاج والتشوش الذهني في السلوك الغذائي، وفقا لتقرير نشره موقع "Surrey Live".

وأضافت أن هذه العوامل قد تنعكس أيضا على جودة النوم، وتزيد الميل إلى تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية والفقيرة بالعناصر الغذائية، كما قد تدفع بعض النساء إلى زيادة استهلاك الكحول، وهو ما يساهم في اكتساب المزيد من الوزن.

وللحد من ذلك، تنصح جونز باتباع قاعدة "80/20"، بحيث تأتي 80% من السعرات الحرارية اليومية من أطعمة غنية بالعناصر الغذائية وقليلة المعالجة، مع ترك 20% للأطعمة المفضلة، بما يساعد على الالتزام بالنظام الغذائي دون حرمان.

كما شددت على أهمية الحفاظ على عجز معتدل في السعرات الحرارية، وشرب نحو لترين من الماء يوميا، لما لذلك من دور في دعم فقدان الوزن وتعزيز الصحة العامة.

وفيما يتعلق بالكحول، أوضحت أنه من أكثر العوامل التي تستحق المراجعة خلال مرحلة انقطاع الطمث، نظرا لارتفاع محتواه من السعرات الحرارية. وقالت إن الغرام الواحد من الكحول يحتوي على سبع سعرات حرارية، ما يعني أن زجاجة نبيذ عادية قد توفر نحو 600 سعرة حرارية.

وأضافت أن الجسم يتعامل مع الكحول باعتباره مادة سامة، فيعطيه الأولوية في عملية الأيض قبل الطعام، وهو ما يزيد احتمالية تخزين السعرات الحرارية القادمة من الطعام على شكل دهون.

ولفتت إلى أن الكحول لا يضيف سعرات حرارية فحسب، بل يضعف أيضا القدرة على ضبط النفس، ويقلل الالتزام بالأهداف الصحية، ويزيد الرغبة في تناول مزيد من الطعام، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإفراط في الأكل والشرب وزيادة الوزن.

وختمت جونز بالتأكيد على أن الحد من استهلاك الكحول قد يكون من أكثر الخطوات فاعلية في دعم التحكم بالوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث.