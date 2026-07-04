تشكيلة المغرب لمواجهة كندا في كأس العالم 2026

خبرني - أعلن محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تشكيل "أسود الأطلس" للقاء كندا المرتقب في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وبعد اختتام منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026 فجر السبت، يفتتح أسود الأطلس مواجهات ثمن نهائي المونديال ضد كندا، أحد الـ3 بلدان المنظمة للحدث العالمي مع المكسيك وأمريكا.

ودفع وهبي في حراسة المرمى بياسين بونو وأمامه 4 مدافعين وهم نصير مزراوي ورضوان حلحال وعيسى ديوب وأشرف حكيمي.

وفي وسط الملعب نائل العيناوي وعز الدين أوناحي وأيوب بوعدي، بينما الهجوم إسماعيل صيباري مع بلال الخنوس وإبراهيم دياز.

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة كندا في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي - رضوان حلحال - عيسى ديوب – أشرف حكيمي.

الوسط: عز الدين أوناحي وأيوب بوعدي ونائل العيناوي.

الهجوم: إسماعيل صيباري وبلال الخنوس وبراهيم دياز.



على الجانب الآخر، دخل جيسي مارش مدرب كندا اللقاء بطريقة 4-3-3 أيضاً مع وضع ماكسيم كريبيو في حراسة المرمى وأمامه لود دي فوغوروليس وديريك كورنيليس وأليستر جونستون وريتشي لاريا.

وفي وسط الملعب يلعب ستيفن إيستاكيو وليام ميلار وناثان صليبا مع ثلاثي هجومي يضم جوناثان ديفيد وتاني أولووايسي وتاجون بوشنان.

حراسة المرمى: ماكسيم كريبيو.

الدفاع: لود دي فوغوروليس وديريك كورنيليس وأليستر جونستون وريتشي لاريا.

وسط الملعب: ستيفين إيستاكيو وليام ميلار وناثان صليبا.

الهجوم: جوناثان ديفيد وتاني أولووايسي وتاجون بوشنان.