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الفيفا يستعد لقرار صادم بشأن مواجهة فرنسا وبارجواي!

  • 04 تموز 2026
  • 19:08
الفيفا يستعد لقرار صادم بشأن مواجهة فرنسا وبارجواي

خبرني  - يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيناريو مقلقًا قد يؤدي إلى تأجيل مباراة دور الـ16 بين فرنسا وباراجواي، المقررة مساء اليوم السبت في فيلادلفيا، بسبب توقعات بعاصفة رعدية وموجة حر شديدة.

وأفادت إذاعة "فرانس إنفو"، أن "الفيفا" يراقب الوضع عن كثب، ويعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا لتأجيل المباراة؛ بسبب الأحوال الجوية السيئة؛ حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بدرجات حرارة قياسية.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 37 درجة مئوية عند انطلاق المباراة، مع شعور بالحرارة يبلغ 42 درجة، في ظروف جوية قاسية قد تهدد سلامة اللاعبين.

يُذكر أن المنتخب الفرنسي سبق أن تعرض لموقف مماثل خلال دور المجموعات، حيث توقفت مباراته أمام العراق لمدة ساعتين تقريبًا بسبب سوء الأحوال الجوية، ما يجعل المخاوف الحالية أكثر واقعية.

ومن الواضح أن الهيئة الإدارية العالمية لا ترغب في المخاطرة بتكرار السيناريو ذاته، ويجري النظر بجدية في خيار التأجيل، في انتظار تطورات الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

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