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  • عامر خان يبدأ فصلا جديدا.. زفاف ثالث بعد حكاية حب امتدت 25 عاما

عامر خان يبدأ فصلا جديدا.. زفاف ثالث بعد حكاية حب امتدت 25 عاما

  • 04 تموز 2026
  • 18:32
عامر خان يبدأ فصلا جديدا زفاف ثالث بعد حكاية حب امتدت 25 عاما

خبرني - يستعد نجم بوليوود عامر خان لبدء مرحلة جديدة في حياته الشخصية، بعدما أعلن موعد زواجه الثالث من غوري سبرات.

يأتي ذلك في خطوة أعادت اهتمام الجمهور بالحياة الشخصية لخان بعد تجربتي زواج انتهتا بالانفصال، بينما فضّل أن يكون الاحتفال بعيدًا عن الأضواء وبحضور دائرة ضيقة من العائلة والأصدقاء.

وكشف عامر خان، خلال حضوره العرض الخاص لفيلم Pritam and Pedro للمخرج راجكومار هيراني، أنه سيعقد قرانه يوم الأحد 5 يوليو/تموز، موضحًا أن مراسم الزفاف ستقام في منزله وسط أجواء عائلية بسيطة.

وقال إنه يتمنى أن يرافقه وزوجته المستقبلية التوفيق والسعادة، مشيرًا إلى أن الاحتفال سيقتصر على أفراد العائلتين وعدد من أصدقاء الطفولة.

وتعود قصة تعارف عامر خان وغوري سبرات إلى نحو 25 عامًا، إذ جمعتهما معرفة قديمة قبل أن تنقطع لفترة طويلة، ثم تجدد اللقاء بينهما لتتحول الصداقة إلى علاقة عاطفية أعلنها النجم الهندي رسميًا خلال احتفاله بعيد ميلاده الستين، عندما قدم غوري لأول مرة أمام وسائل الإعلام بوصفها شريكة حياته.

وتُعرف غوري بأنها أم لطفل، وقد حرصت مع عامر على إبقاء علاقتهما بعيدًا عن الأضواء، مع الاكتفاء بظهور محدود في مناسبات عامة.

 

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