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مخطط إسرائيلي جديد للحرب في سورية ولبنان وغزة

  • 04 تموز 2026
  • 18:31
مخطط إسرائيلي جديد للحرب في سورية ولبنان وغزة

خبرني - حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من مخطط جديد للحكومة الإسرائيلية "المدمنة على الحرب" لإعادة "صوت ورائحة البارود" إلى المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول، حيث تطرق الرئيس التركي إلى التطورات الخطيرة في المنطقة لا سيما في غزة ولبنان وسوريا.

وقال أردوغان إن "الكيان الصهيوني الذي يربط بقاءه السياسي باستمرار النزاعات في المنطقة، لا يترك لبنان وسوريا تحديدا بسلام"، مشددا على أن القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها "غير القانونية واللاإنسانية" ضد الفلسطينيين العزل في غزة.

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية الحالية المدمنة على الحرب يجب ألا تمنح الفرصة مرة أخرى لإغراق جغرافيتنا برائحة البارود والدماء".

وشدد أردوغان على ضرورة أن تنطلق الحلول الإقليمية من دول المنطقة نفسها، قائلا: "كل حل لا ينطلق من دول المنطقة ولا تشارك به بقوة لا يمكن له أن يبقى ويستمر".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تواصل إسرائيل عدوانها على غزة منذ أكتوبر 2023، وسط تصعيد في لبنان ومخاوف من توسيع دائرة الصراع لتشمل سوريا.

ويرى مراقبون أن تحذيرات أردوغان تأتي في إطار الجهود الإقليمية لمنع توسيع دائرة الصراع، خاصة مع وجود مؤشرات على نوايا إسرائيلية لتصعيد العمليات في أكثر من جبهة.

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