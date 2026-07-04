ميسي ودي بول يحذران: سنعاني أمام مصر كما حدث ضد الرأس الأخضر

خبرني - أكد ليونيل ميسي ورودريغو دي بول، لاعبا منتخب الأرجنتين، أن مواجهة مصر يوم الثلاثاء في دور الستة عشر من كأس العالم 2026 لن تكون سهلة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان مباراة صعبة ومتكافئة.

وعانت الأرجنتين أمام الرأس الأخضر بعدما فازت بصعوبة 3-2 في الأشواط الإضافية لتتأهل إلى دور الستة عشر.

وقال دي بول، عقب تأهل الأرجنتين إلى ثمن النهائي: ستكون المباراة كما هي أمام الرأس الأخضر، سنعاني، لكن المنافسة متكافئة، لذا علينا أن نكون مستعدين. والآن حان وقت التعافي.

من جانبه ألقى القائد ليونيل ميسي باللوم على الأجواء الحارة وأرضية الملعب ما تسبب في معاناة الأرجنتينيين أمام الرأس الأخضر.

وقال ميسي: حسنًا، أنا متعب، تماماً مثل أي شخص آخر. بصراحة، كانت مباراة مرهقة للغاية. كان الجو حاراً ورطباً جداً، وكانت أرضية الملعب صعبة أيضاً؛ كانت صلبة، وجافة في بعض الأحيان، لأنه على الرغم من ريها بكثرة، إلا أنها تجف بسرعة.

وختم: على أي حال، خصمنا القادم في نفس الموقف الآن، لقد خاضت مصر وقتاً إضافياً، لذا كانت مباراة مرهقة للغاية بالنسبة للمصريين أيضاً. لذلك، نحتاج إلى التعافي بسرعة، وكما قلت، لم يتبق الكثير من الوقت، وعلينا أن نبدأ التفكير فيما هو قادم.