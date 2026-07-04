فاجعة تهز الأردن.. طالب توجيهي يفقد حياته بسبب اعتداء عنيف - تفاصيل مؤلمة

خبرني - تحول صباح كان من المفترض أن يكون بداية خطوة جديدة في حياة الطالب فهد ياسر أبو شايب إلى مأساة هزت الأردنيين، بعدما فقد حياته إثر تعرضه لاعتداء عنيف، قبل ساعات من موعد امتحان الثانوية العامة الذي كان يستعد لتقديمه، لتنتهي أحلامه قبل أن يتمكن من دخول قاعة الامتحان.

وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فإن الشاب تعرض لاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الأشخاص، بعد أن جرى استدراجه من منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، قبل أن يلقى أمام منزل ذويه وهو في حالة صحية حرجة، حيث كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليفارق الحياة متأثرا بإصاباته.

أحلام مبعثرة

الحادثة أحدثت صدمة واسعة ، لا سيما أن فهد كان يعيش كغيره من طلبة الثانوية العامة أجواء الامتحانات، ويحمل أحلاما كبيرة بمستقبل كان ينتظره، إلا أن تلك الأحلام توقفت فجأة، ولم يتمكن من الوصول إلى قاعة الامتحان التي كان يستعد لدخولها.

فبدلا من أن يحمل قلمه ويجلس على مقعده بين زملائه، عاد إلى منزله محمولا بجراحه، تاركا وراءه كتبا مفتوحة، وأوراقا كانت تنتظر أن تملأ بالإجابات، وأحلاما لم تكتمل، وضحكة غابت إلى الأبد.

حزن وصدمة

وأثارت الواقعة موجة من الحزن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر آلاف الأردنيين عن صدمتهم من تفاصيل الحادثة، مطالبين بسرعة كشف ملابساتها وإنزال أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه، مؤكدين أن ما حدث لا يمت للإنسانية بصلة، وأن العدالة وحدها قادرة على إنصاف الضحية وعائلته.

ولا تزال الجهات المختصة تتابع التحقيق في ملابسات القضية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.