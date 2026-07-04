العراق: لن نتراجع عن نهج ملاحقة الفاسدين مهما بلغت التحديات

خبرني - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، السبت، أن الحكومة ماضية في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة، مشدداً على أنها لن تتراجع عن هذا النهج رغم التحديات والضغوط.

وقال الزيدي في منشور عبر منصة "إكس" إن مكافحة الفساد تمثل أولوية للحكومة، مؤكداً مواصلة الجهود لحماية المال العام وتعزيز سيادة القانون.

وأعرب عن شكره للشعب العراقي والقوى السياسية والأمنية والرقابية، إلى جانب مجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى، ومراجع الدين، وزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، وقوى الإطار التنسيقي، والأحزاب والقوى الوطنية، لدعمهم جهود الحكومة في مكافحة الفساد.

وأضاف أن هذا الالتفاف الوطني يؤكد أن مكافحة الفساد "ليست معركة حكومة فحسب، بل معركة وطن بأكمله" مشيراً إلى أن الجميع يتوحدون دفاعاً عن المال العام وسيادة القانون ومستقبل العراق.