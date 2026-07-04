ارتفاع ضغط الدم.. عوامل الخطر وأبرز المضاعفات الصحية

خبرني - يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى تلف الأوعية الدموية وتضيق الشرايين، ما يقلل تدفق الدم ويزيد العبء على القلب، ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

يُعد ضغط الدم مرتفعا عندما يسجل 130/80 ملم زئبق أو أكثر بصورة مستمرة. ويُعرف هذا المرض بـ"القاتل الصامت"، لأنه غالبا ما يتطور دون ظهور أعراض واضحة.

ويحذر الخبراء من أن استمرار ارتفاع ضغط الدم دون السيطرة عليه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، وقصور القلب، وأمراض الكلى المزمنة، نتيجة تراكم الأضرار تدريجيا في الجسم.

ورغم أن المرض لا يسبب أعراضا واضحة في معظم الحالات، فإنه قد يترافق أحيانا مع الصداع، أو ضيق التنفس، أو نزيف الأنف، إلا أن كثيرا من المصابين لا يكتشفونه إلا بعد ظهور مضاعفاته.

ويشير الأطباء إلى أن الإفراط في تناول الملح، وزيادة الوزن، وقلة النشاط البدني، والتدخين، واستهلاك الكحول، والتوتر المزمن، إلى جانب التقدم في العمر والعوامل الوراثية، تُعد من أبرز عوامل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وينصح المختصون بقياس ضغط الدم بانتظام، مؤكدين أن التشخيص المبكر يسهم في الحد من المضاعفات الخطيرة، ويزيد فرص السيطرة على المرض.