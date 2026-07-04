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موجة تقاعدات ضخمة تضرب وزراء العراق !

  • 04 تموز 2026
  • 17:23
موجة تقاعدات ضخمة تضرب وزراء العراق

خبرني - أصدر الرئيس العراقي نزار آميدي مرسوما جمهوريا يقضي بإحالة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وأعضاء حكومته إلى التقاعد.

وجاء في المرسوم الجمهوري رقم (24)، الصادر بناء على عرض رئيس الوزراء الحالي، إحالة كل من رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء إلى التقاعد، بينهم نواب رئيس الوزراء ووزراء النفط والمالية والداخلية والصحة والصناعة والتجارة والموارد المائية والثقافة والعمل والبيئة والإعمار.

واستثنى المرسوم الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم في التشكيلة الحكومية الحالية، ومن أبرزهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني.

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