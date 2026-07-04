جداريات وميلانيزا.. ظاهرة ميسي مانيا تجتاح ميامي في كأس العالم

خبرني - تعيش مدينة ميامي الأميركية حالة من الهوس الجماهيري الجارف بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي باتت تعرف بظاهرة "ميسي مانيا"، حيث تحولت المدينة إلى معقل رئيسي للاحتفاء بقائد الأرجنتين بالتزامن مع مباريات بطولة كأس العالم 2026.

وتزينت جدران المدينة وشوارعها بجداريات ضخمة وأعلام تحمل صور النجم الأرجنتيني، فيما غصت المتاجر بالقميص رقم 10 التي يرتديها الأطفال والشباب في كل مكان. وامتدت الظاهرة لتشمل قطاع المطاعم في ميامي، وتحديداً المطاعم الأرجنتينية التي سارعت إلى تقديم طبق "الميلانيزا" الشهير (شرائح اللحم المغطاة بالبقسماط) والذي يُعد الوجبة المفضلة للنجم الأرجنتيني، حيث أطلقت العديد من المنافذ اسمه على هذه الأطباق احتفاء به، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وترجع هذه السطوة الجماهيرية الكبيرة إلى الوجود المكثف للجالية الأرجنتينية في المدينة، والتي ارتبطت باللاعب بشكل وثيق منذ انتقاله إلى نادي إنتر ميامي عام 2023.

ولا يقتصر هذا الاهتمام على الجماهير فحسب، بل يمتد إلى وسائل الإعلام العالمية والمنصات الرقمية المخصصة لتتبع تحركاته، والتي تشهد قاعاتها الصحفية تهافتاً غير مسبوق من المراسلين والمصورين لملاحقة النجم البالغ من العمر 39 عاماً، والذي نجح مؤخراً في رفع رصيده إلى 20 هدفاً بعد هز شباك الرأس الأخضر في دور الـ32 مؤكداً جدارته باقتناص لقب الهداف التاريخي لكأس العالم من الألماني ميروسلاف كلوزه.