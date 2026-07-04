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وفاة 6 أطباء أردنيين.. والنقابة تنعاهم (أسماء)

  • 04 تموز 2026
  • 16:48
وفاة 6 أطباء أردنيين والنقابة تنعاهم أسماء

خبرني - نعى مجلس نقابة الأطباء بمزيد من الحزن والأسى:

الزميل الدكتور باسم محمد شاويش
الزميل الدكتور نظمي لطفي شرايحة
الزميلة الدكتورة سيمونا خالد الطشاطشة
الزميل الدكتور طالب عبدالله السويطي
الزميل الدكتور محمد مازن إبراهيم المعلواني
الزميل الدكتور صبري حسن الشيخة
اعتدال عبد الخالق الخاروف والدة الزميل الدكتور خالد زايد
والدة الزميل الدكتور باسل عربي عواد
خلف علي الحباشنة شقيق الزميل الدكتور كمال الحباشنة
سمير عايد جريس الدقم شقيق الزميل الدكتور منير الدقم
روان المبيضين شقيقة الزميلة الدكتورة رزان المبيضين
شقيق الزميل الدكتور محمد علي العجلوني
إنا لله وإنا إليه راجعون

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