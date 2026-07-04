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مكافحة الفساد: ملفات هيئة النزاهة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى

  • 04 تموز 2026
  • 16:44
مكافحة الفساد ملفات هيئة النزاهة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى

خبرني - أبدى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم عبد السلام المجالي استغرابه ومجلس الهيئة مما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن الهيئة تحيل ملفاتها الى الحكومة.

وأكد في تصريح رسمي، السبت، أن الجهة الوحيدة التي تُحيل الهيئة إليها ملفاتها هي النيابة العامة باعتباها دون غيرها الجهة المختصة بذلك بحكم القانون، وأنه لم يتم إحالة أي ملفات لرئيس الوزراء تخص أي من الوزراء.

وأضاف بأن الزعم بأن الهيئة تحيل ملفاتها الى الحكومة أو غيرها من الجهات فهو عار عن الصحة ولا اساس له، مؤكدا ضرورة توخي الدقة في تداول الاخبار عن أعمال الهيئة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

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