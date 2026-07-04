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الأردن.. الإدارة المحلية تحدد شروط ووثائق تثبيت عمال المياومة في البلديات

  • 04 تموز 2026
  • 16:36
الأردن الإدارة المحلية تحدد شروط ووثائق تثبيت عمال المياومة في البلديات

خبرني - أصدرت وزارة الإدارة المحلية، اليوم، تعميما رسميا إلى رؤساء اللجان البلدية، يتضمن الشروط والوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات تثبيت عمال المياومة في البلديات، وذلك استنادا إلى كتاب رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الخاص بأسس وشروط التثبيت.
وطلبت الوزارة من البلديات تزويدها بالوثائق اللازمة لكل عامل مشمول بإجراءات التثبيت، وتشمل:
تعهدا خطيا موقعا من العامل يؤكد رغبته بالتثبيت والتزامه بالعمل الميداني بصفته عاملا فعليا.
وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثبت أن العامل غير حاصل على مؤهل علمي (دبلوم أو بكالوريوس).
تعهدا خطيا من العاملين الذين يواصلون دراستهم، يتضمن موافقتهم على عدم تعديل أوضاعهم الوظيفية في حال حصولهم على مؤهل علمي مستقبلا.
وفي حال عدم رغبة العامل بالتثبيت، يتوجب عليه تقديم تعهد خطي يوضح فيه أسباب رفضه بشكل مفصل.
وأكدت الوزارة ضرورة استكمال هذه المتطلبات وإرسالها ضمن الإجراءات المحددة، تمهيدًا لاستكمال معاملات تثبيت العاملين المستوفين للشروط وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
 

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