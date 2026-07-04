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فرنسا تفقد تشواميني أمام باراغواي للإصابة

  • 04 تموز 2026
  • 16:25
فرنسا تفقد تشواميني أمام باراغواي للإصابة

خبرني - تلقى منتخب فرنسا ضربة موجعة قبل مواجهته المرتقبة في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم أمام باراغواي يوم السبت، بإصابة القائد الثاني للديوك أوريلين تشواميني، والذي من المتوقع أن يحل مكانه مانو كوني في خط الوسط.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"راديو مونت كارلو" تعرض تشواميني لاعب ريال مدريد الإسباني للإصابة عشية المباراة المقررة اليوم السبت في مدينة فيلادلفيا، حيث شعر بألم في فخذه خلال التدريبات، ليصبح مرشحاً بقوة للغياب عن اللقاء.

وتقدر مدة غياب تشواميني بنحو أربعة أيام، مما يمنحه فرصة العودة لخوض مباراة دور الثمانية في 9 يوليو الجاري في حال تأهل الديوك.

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