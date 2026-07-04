عون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان

خبرني - دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده، بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن؛ بهدف التوصل إلى "سلام دائم" ويعارضه حزب الله المدعوم من إيران.

وينص الاتفاق الذي أبرم في 26 حزيران بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح حزب الله، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وفي برقية تهنئة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب لمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية، دعاه الرئيس اللبناني إلى "الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علّنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم، ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار" وفق بيان للرئاسة.

وبالمناسبة ذاتها، كتبت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها على منصة إكس "نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني؛ وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستقبلٍ يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها".

ودخل لبنان الحرب في الثاني من آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، قال إنها رد على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط.

وردت إسرائيل بحملة قصف واسعة وهجوم بري، في حين كثّفت دعواتها إلى إخلاء مناطق واسعة من جنوب لبنان.

وأتاحت مذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران بين طهران وواشنطن دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من 21 حزيران.