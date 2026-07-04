فوجئنا بالتبديل.. حارسا أستراليا يحملان المدرب مسؤولية الخسارة أمام مصر

خبرني - لم يكن حارس مرمى أستراليا باتريك بيتش يعلم أنه سيستبدل قبل ركلات الترجيح في مواجهة مصر ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم الجمعة، في وقت تعرض فيه المدرب توني بوبوفيتش لانتقادات بسبب هذا القرار المثير للدهشة.

وتوجه بيتش (22 عاماً) إلى البطولة بصفته الحارس الثاني خلف المخضرم وقائد "سوكروز" ماتيو رايان.

لكنه وعلى نحو مفاجئ، بدأ جميع المباريات وقدم أداء ثابتاً، قبل استبداله في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي أمام مصر في دالاس، مع اقتراب اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأشرك بوبوفيتش، رايان، لكنه فشل في التصدي لأي ركلة، لتفوز مصر 4-2، وتضرب موعداً مع الأرجنتين في ثمن النهائي، وذلك بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال بيتش لوسائل الإعلام الأسترالية عن التبديل "عليكم أن تسألوا المدربين عن ذلك، علمت بالأمر في الوقت الذي علمتم أنتم فيه. من الواضح أنه كانت هناك خطة موضوعة، ولم يكن من المفترض أن نعرفها. اتخذ المدربون قراراً، وبالنسبة لنا، سواء رايان أو أنا فنحن هنا للقيام بما هو أفضل للفريق وما يحقق أفضل نتيجة له.

بدوره، أكد رايان أنه لم يكن على علم مسبقاً، قائلاً: لا، لم يتم إخباري قبل المباراة.

وأبدى الحارس الدولي الأسترالي السابق مارك بوسنيتش "اندهاشه" من القرار، فيما قال أسطورة الحراسة الأخرى مارك شفارتزر "أعتقد شخصياً أن الحارس الذي يلعب، يجب أن يبقى في الملعب".

واعتبر الدولي السابق روبي سلايتر أن ذلك يُعد إخفاقاً من الجهاز الفني.