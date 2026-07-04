خبرني - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج مهرجان "صيف الأردن" في عدد من محافظات المملكة، تجسيدًا للجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وتوفير متنفس ترفيهي وثقافي للأسر الأردنية والزوار خلال موسم الصيف.

ويوفر المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية تستمر على مدار الموسم الصيفي في مواقع متعددة؛ بهدف تحفيز السياحة الداخلية، ودعم المجتمعات المحلية، وإبراز المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها محافظات المملكة، وتوفير أنشطة مجانية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدن والمناطق المستضيفة.

وانطلقت فعاليات "مهرجان صيف الأردن" مجددًا في ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط مدينة مادبا، مقدمةً باقة متنوعة من الفقرات والأنشطة التي تلبي تطلعات واهتمامات العائلات في المحافظة.

وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن فعاليات مهرجان صيف الأردن تخصص مساحة واسعة من الفرح للشباب والعائلة الأردنية من خلال تقديم العديد من الفقرات الثقافية والفنية والتراثية وفقرات الأطفال والألعاب والمسابقات الثقافية والتي تناسب جميع الفئات العمرية ودعم سيدات المجتمع المحلي والمواهب الشابة.

بدوره، قال المشرف على الفعاليات فراس الحيصة، إن أولى فعاليات مهرجان صيف الأردن في مادبا اشتملت على مسرحية للأطفال بعنوان "صندوق الحكايا" وفقرة مواهب من بلادي قدمها الشاب محمد هاني الرواحنة بتقديم عدد من الأغاني.

وأضاف، أن الفعاليات اشتملت على فقرة دي جي وعرض فلكلوري قدمته فرقة منتدى مادبا لإحياء التراث فيما اختتم الحفل المطرب حمدي المناصير بتقديم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية.

واشتملت الفعاليات التي قدمها الشاعر الدكتور بكر السواعدة على ألعاب للأطفال ورسم على الوجوه وهدايا وبازارات وسط حضور لافت من العائلات في مادبا.

وانطلقت مساء اليوم في مركز زوار السلع السياحي بمحافظة الطفيلة، فعاليات "صيف الأردن 2026" وسط حضور من العائلات وأبناء المحافظة، وبمشاركة مديري الدوائر الرسمية ورؤساء البلديات وفعاليات مجتمعية وشبابية ونسائية، في أجواء احتفالية عكست التفاعل الواسع مع البرنامج الثقافي والترفيهي الذي تنظمه وزارة الثقافة.

واستهلت الفعاليات بعروض مخصصة للأطفال، وكرنفال "مي وملح"، إلى جانب عرض موسيقي منوع (DJ)، وفقرة "مواهب من بلادي"، وعروض قدمتها جمعية فرقة خشم العقاب للسامر والتراث، واختتمت بحفل غنائي للفنان أدهم السلمان، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما تضمنت الفعاليات ألعاباً ترفيهية للأطفال، وألعاب "التيلي ماتش"، والرسم على الوجوه، وبازارات للمنتجات المحلية، إضافة إلى مسابقات تفاعلية وتوزيع الجوائز والهدايا، في إطار برنامج يهدف إلى توفير أجواء صيفية مميزة لجميع أفراد الأسرة.

وأكد مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أن فعاليات المهرجان في المحافظة تأتي ضمن برنامج ثقافي وترفيهي متنوع يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ويوفر مساحة للعائلات والأطفال والشباب للاستمتاع ببرامج تجمع بين الترفيه والثقافة، إلى جانب دعم المواهب المحلية والأسر المنتجة وتسويق منتجاتها.

وأشار إلى أن فعاليات "صيف الأردن 2026" ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، متضمنة حفلات فنية لفنانين أردنيين، وعروضًا فلكلورية ومسرحية، ومعارض للحرف والصناعات الثقافية، وبازارات للمنتجات الريفية، وفقرات ترفيهية للأطفال، إلى جانب ألعاب "التيلي ماتش" بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ولفت الدكتور الفقير الى جهود الكوادر الإدارية الأمنية والتنظيمية التي أسهمت في إنجاح انطلاقة المهرجان، من خلال توفير بيئة آمنة وتنظيم حركة دخول وخروج الزوار، بما مكّن العائلات من الاستمتاع بفعاليات صيفية مميزة أصبحت تشكل متنفساً لأبناء المحافظة وزوارها خلال موسم الصيف.

وفي العقبة، انطلقت مساء اليوم في ساحة الثورة العربية الكبرى فعاليات الجمعة الثانية من مهرجان صيف الأردن 2026، وسط حضور واسع من الأهالي والزوار، ضمن برنامج المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع عدد من الشركاء في مختلف محافظات المملكة.

وشهدت الفعاليات أجواءً احتفالية متنوعة، تضمنت فقرات فنية وترفيهية موجهة للعائلات والأطفال، إلى جانب عروض فلكلورية ومسابقات تفاعلية، وبازارات للمنتجات المحلية والحرف اليدوية، بما أضفى أجواءً من الفرح والتفاعل بين الحضور.

وقال مدير ثقافة محافظة العقبة، طارق البدور، إن تنظيم المهرجان يأتي في إطار تعزيز الحراك الثقافي في المحافظات، وتوفير فعاليات مجانية تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب دعم الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي، وإتاحة الفرصة للمبدعين وأصحاب الحرف لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم أمام الجمهور.

وأضاف، أن فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026 تتواصل مساء كل يوم جمعة حتى 28 آب المقبل، متضمنة برنامجا متنوعا يجمع بين الثقافة والفنون والترفيه، ويعكس الموروث الثقافي الأردني، ويعزز المشاركة المجتمعية.