رونالدو يفاجئ طفلاً فنزويلياً شغل التواصل.. بفيديو مؤثر

خبرني - في لفتة إنسانية مؤثرة على هامش كأس العالم 2026، حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تقديم الدعم للطفل الفنزويلي أندريس ميليس، البالغ من العمر 12 عامًا، والناجي من الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده مؤخرًا.

لا سيما بعدما تصدرت قصة أندريس منصات التواصل الاجتماعي عقب محاصرته تحت الأنقاض إثر زلزال عنيف ضرب منطقة لا جوايرا في 24 يونيو/حزيران الماضي، وأسفر عن فاجعة كبرى برحيل جميع أفراد عائلته، فضلًا عن تعرض الصغير لإصابات قاسية داخل المستشفى أدت إلى بتر إحدى ساقيه.

أمنية بسيطة

لكن رغم هذه المعاناة، تمسك أندريس بشغفه بكرة القدم، معربًا عن أمنية بسيطة بالحصول على ملصق رونالدو الخاص بألبوم كأس العالم، بعدما فقد ألبومه تحت الركام.

وفور انتشار القصة عبر حملة تضامن واسعة على الإنترنت، استجاب قائد منتخب البرتغال بشكل مباشر؛ حيث أرسل مقطع فيديو خاص للطفل من مقر إقامة منتخب بلاده المشارك في المونديال.

إذ ظهر رونالدو موجهًا حديثه للصغير قائلًا "مرحبًا أندريس، كيف حالك؟ أرسل لك عناقًا كبيرًا، وأتمنى لك الشفاء العاجل. وبما أنك أحد أكبر المشجعين لي، أود أن أدعوك لحضور إحدى مبارياتي والاستمتاع معًا عندما تتعافى، فأنا أتطلع حقًا للقائك، فلتكن قويًا يا صديقي".

وكانت قصة هذا الطفل اجتاحت الإنترنت حيث أطلق ناشطون حملات من أجل مساندته، بعد المأساة التي حلت به شخصياً وعلى صعيد البلاد عامة.