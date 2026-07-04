7 فوائد صحية مثبتة علميا في فنجان قهوتك اليومية

خبرني - يبدأ الملايين حول العالم يومهم بفنجان من القهوة للحصول على دفعة من النشاط، لكن القليل منهم يدركون أن هذا المشروب اليومي يحمل في طياته فوائد صحية هائلة.

فقد تجاوزت القهوة كونها مجرد منبه لتصبح محورا للعديد من الدراسات العلمية التي تثبت دورها في الوقاية من الأمراض المزمنة.

وفي هذا التقرير، نستعرض سبع فوائد مثبتة علميا لقهوتك اليومية، وفقا لأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العالمية.

أولا: حماية الدماغ من الخرف والتدهور المعرفي

وجدت دراسة من جامعة هارفارد أن تناول ثلاثة فناجين من القهوة (أو فنجانين من الشاي) يوميا يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18%، ويبطئ التدهور المعرفي. كما أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون، وقد يساعد المصابين به في تحسين التحكم الحركي.

وأظهرت أبحاث أخرى أن القهوة الإسبريسو قد تقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ثانيا: تعزيز صحة القلب والشرايين

تخفض القهوة المعتدلة (1-2 فنجان يوميا) من خطر فشل القلب، وترتبط بانخفاض الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد وجدت دراسات أن شرب 2-3 فناجين يوميا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

وأظهرت دراسة أخرى أن متوسطي استهلاك القهوة لديهم احتمال أقل للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21% وخطر وفاة أقل بنسبة 17%.

لكن أكثر من أربعة فناجين يوميا قد يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. كما أن التوقيت مهم - فشربها قبل الغداء أفضل من شربها طوال اليوم.

ثالثا: تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

تعزز القهوة قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز، ما يقلل خطر الإصابة بالسكري. وقد وجدت الأبحاث أن شاربي القهوة لديهم احتمالية أقل للإصابة بهذا المرض، كما أن استبدال المشروبات السكرية بالقهوة أو الشاي يمكن أن يطيل عمر مرضى السكري.

رابعا: حماية الكبد وتقليل مخاطر تليفه وسرطانه

سواء كانت قهوة عادية أو منزوعة الكافيين، فإنها تحمي الكبد. وقد ربطت الدراسة بين فنجان إلى فنجانين يوميا وانخفاض خطر تليف الكبد بنسبة 20% وسرطان الكبد بنسبة 24%.

وتظهر الفائدة الأعلى عند شرب 3-4 فناجين يوميا. لكن الباحثين لا ينصحون ببدء شرب القهوة فقط لحماية الكبد، بل يؤكدون ضرورة التركيز على الوزن الصحي، والحد من الكحول، وممارسة الرياضة، وضبط السكر والضغط والكوليسترول. كما حذرت دراسة سابقة من أن إضافة السكر إلى القهوة قد تضر بالكبد.

خامسا: الوقاية من عدة أنواع من السرطان

القهوة ليست فقط واقية من سرطان الكبد، بل ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطانات القولون والمستقيم والرحم والرأس والرقبة. وقد أظهرت مراجعة منهجية أن استهلاك القهوة المرتفع يقلل خطر الإصابة بالسرطان عموما بنسبة 18%.

كما قدرت دراسة إيطالية أن شرب حتى خمسة فناجين يوميا يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والوفاة به. لكن شرب القهوة شديدة السخونة قد يزيد خطر سرطان المريء.

سادسا: تحسين الصحة النفسية

يبدو أن القهوة تبهج الروح أيضا، فقد ربطت الدراسات بين شرب القهوة وانخفاض خطر الاكتئاب بنسبة 20%، كما أن تناول أربعة فناجين أو أكثر يوميا يرتبط بانخفاض خطر الانتحار بنسبة 53%.

سابعا: إطالة العمر

مع تراكم هذه الفوائد، ليس غريبا أن يظهر الباحثون أن شاربي القهوة يعيشون أطول. فقد تابعت دراسة أكثر من 400 ألف شخص على مدى 12-13 عاما، ووجدت أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، وكانت الفائدة الأكبر لدى من يشربون 4-5 فناجين يوميا.

المصدر: ذا صن