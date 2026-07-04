نمو صادرات صناعة عمّان 9.5% بالنصف الأول من 2026

خبرني - نمت صادرات غرفة صناعة عمّان، بالنصف الأول من 2026 بنسبة 9.5%، مما يؤكد الثقة بالصناعة الأردنية وجودتها وقدرتها على مجاراة المتغيرات الإقليمية غير المستقرة ومرونتها على التكيف مع التحديات، مما جعلها تتصدر قائمة النشاطات الاقتصادية الأكثر تأثيرا ومساهمة بالنمو الاقتصادي الذي حققته المملكة بالربع الأول من العام الحالي.

كما يشير النمو حسبما ظهر بالتقرير الإحصائي للغرفة، إلى تنوع المنتجات والرقعة الجغرافية للصادرات الأردنية ووصولها لأسواق غير تقليدية إفريقية وأوروبية وآسيوية غير عربية.

وحسب المعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.801 مليار دينار مقابل 3.472 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت مجمل القطاعات الصناعية بالنصف الأول من العام الحالي نموا بصادراتها باستثناء قطاعي الجلدية و المحيكات والهندسية وتكنولوجيا المعلومات حيث هبطا بنسبة 0.4 بالمئة و 10.8 بالمئة على التوالي.

بالمقابل كان قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية الأكثر نموا في صادراته بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 44.2%، فيما كانت الصناعات التعدينية الأقل نمو بالصادرات وبنسبة 4.8%.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، جاءت الهند والولايات المتحدة والسعودية والعراق بمقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمّان خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 1.935 مليار دينار.

وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند بالنصف الأول من العام الحالي استقرارا في قيمتها عند 532 مليون دينار تقريبا، بينما زادت إلى السعودية بنسبة 1.9%، مسجلة نحو 426 مليون دينار مقابل، 417 مليون دينار لنفس الفترة من 2025.

وصعدت صادرات الغرفة إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19% وصولا لنحو 537 مليون دينار، مقابل 451 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 24.9%، إذ بلغت 440 مليون دينار، مقابل 585 مليون دينار لنفس الفترة من 2025، إلا أنها بقيت أكثر الدول العربية والأجنبية استقبالا لصادرات صناعة عمّان.

كما أظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمّان إلى سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 27.1%، حيث وصلت لنحو 203 ملايين دينار مقابل 159 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صادرات الغرفة إلى فلسطين بالنصف الأول من العام الحالي، كذلك نموا بنسبة 32.5%، حيث وصلت لنحو 109 ملايين دينار مقابل 82 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.

وسجلت صادرات صناعة عمّان نموا في النصف الأول من العام الحالي للعديد من الدول منها على سبيل المثال، أرمينيا وأسبانيا واستراليا والأرجنتين والبحرين والكويت والبرازيل والسودان والنرويج والمكسيك وغيرها الكثير.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات صناعة عمّان بالنصف الأول من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.935 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 896 مليون دينار، ودول أميركا الشمالية بقيمة 470 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمّان لدول الاتحاد الأوروبي، ما قيمته نحو 255 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 131 مليون دينار والدول الإفريقية نحو 37 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 36 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 41 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة بالنصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 853 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 808 ملايين دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 536 مليون دينار.

وخلال الفترة نفسها، بلغت صادرات قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات نحو 503 ملايين دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 460 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 389 مليون دينار.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة بالنصف الأول من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 176 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية نحو 163 مليون دينار والإنشائية 104 ملايين دينار وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 11 مليون دينار.