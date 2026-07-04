أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد فوز مصر على أستراليا

خبرني - احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه بفوز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي مساء أمس الجمعة في دور 32 من كأس العالم.

ونشر تركي آل الشيخ صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة "إكس" تظهر الفارق الكبير في الطول بين أحد لاعبي أستراليا والنجم المصري محمد صلاح في إشارة إلى التفوق البدني الذي تمتع به المنتخب الأسترالي خلال اللقاء وعلق عليها قائلا: "مو بالطول على فكرة".

كما هنئ تركي آل الشيخ مصر في تدوينة أخرى قائلا: "مبروك مصر" وأرفقها برموز تعبيرية.

وتفوق منتخب مصر على أستراليا في دور الـ32 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) ليبلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور الـ16 مع نظيره الأرجنتيني، الذي تأهل بصعوبة بعد فوزه على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، يوم الثلاثاء المقبل.