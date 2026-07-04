رويترز: الفيفا لن يغير موعد مباراة المكسيك وإنجلترا

خبرني - ذكر مصدر مطلع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيبقي على موعد انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا في دور 16 لكأس العالم الأحد كما هو مقرر، رغم مخاوف سابقة من أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى تغيير الموعد.

وستقام مباراة المكسيك وإنجلترا على ملعب أزتيكا في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش)، بينما من المتوقع أن تنطلق مباراة البرازيل والنرويج في نيويورك في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وكان الفيفا قد درس إمكانية تقديم موعد مباراة المكسيك بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية أن المباراة قد تبدأ ظهرا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش). وقال متحدث باسم الاتحاد البرازيلي للعبة إن مباراة الفائز بلقب كأس العالم خمس مرات قد تتأخر لمدة ساعة إذا تم تعديل موعد مباراة المكسيك وإنجلترا.

وكانت مباراة المكسيك في دور 32 ضد الإكوادور في وقت سابق من هذا الأسبوع تأجلت بسبب الأمطار.