البدء بتركيب المحرك الرابع لمشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، السبت، عن البدء في أعمال تركيب المحرك الجديد في مكب الغباوي، ليكون المحرك الرابع العامل في الموقع ضمن مشروع الغاز الحيوي، وذلك برعاية رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD جرتشن بيري، ونائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني، و مدير المدينة نبيل الجريري.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن رؤية الأمانة التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية النظيفة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتدعيم الاستدامة البيئية، من خلال تشغيل المحطة بالكامل من قبل شركة الغاز الحيوي الأردنية.

واستعرض نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق محمد الفاعوري أبرز مشاريع أمانة عمّان في مجال إدارة النفايات المتكاملة والبيئة، وفي مقدمتها مشروع محرك الغاز الحيوي الذي يحول غازات مكب النفايات إلى طاقة كهربائية.

من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية للدراسات والمشاريع البيئية المهندسة سهى الشيشاني أن القدرة الإنتاجية للمحرك الجديد تصل إلى 1.56 ميجاواط/ساعة، مما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للمكب إلى 6.28 ميجاواط/ساعة.

وأكدت أن هذا الارتفاع سيساهم بشكل مباشر في تغطية جزء رئيسي من الاحتياجات الكهربائية للأمانة، لتصل نسبة التغطية من الطاقة المولدة في المكب إلى 55% من إجمالي قيمة فواتير الطاقة الكهربائية الخاصة بأمانة عمان.

وأشارت مديرة دائرة المشاريع البيئية منال الخوالدة إلى أن المشروع سيشهد توسعة مستقبلية تتناسب مع سعة المكب، حيث يتوقع إضافة محركين آخرين في المراحل القادمة.

ويؤكد هذا المشروع الحيوي، الذي يأتي بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، على ثقة الشركاء الدوليين بالخطط البيئية والتنموية لأمانة عمان، وسعيها المستمر لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وطاقة مستدامة تقلل من الانبعاثات الكربونية

و على هامش الاطلاق، تم عمل جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع البيئية التي يجري العمل عليها حالياً في موقع مكب الغباوي، شملت مشروع إنتاج السماد العضوي، وموقع منشأة المعالجة البيولوجية والميكانيكية، وموقع توسعة محطة الشعائر التحويلية والأعمال المدنية والإنشائية التي يتم تنفيذها حالياً.

المملكة