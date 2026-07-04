صحة غزة : 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة

ofvkd - أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، وصول 16 شهيدا و16 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن من بين الشهداء 6 شهداء جدد، وشهيدا متأثرا بإصابته، و9 شهداء جرى انتشال جثامينهم.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,066 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,445 إصابة، وسجلت 797 حالة انتشال.

وبينت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,090 شهيدا و173,553 مصابا.