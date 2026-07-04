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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراغواي

  • 04 تموز 2026
  • 14:11
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراغواي

خبرني - يخوض منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب مباراة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال نسخة 2026 حيث سيواجه نظيره منتخب باراغواي اليوم.
وتأتي مباراة فرنسا وباراغواي ضمن مواجهات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بتنظيم مشترك.

وتأهل منتخب فرنسا من دور الـ 32 بعد فوز سهل أمام السويد بثلاثية نظيفة وبأداء هجومي رائع بقيادة كيليان مبابي ومايكل أوليس.

ومنتخب باراغواي أقصى منتخب ألمانيا من البطولة وحسم التأهل بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع فرنسا.
ويراهن الكثيرون على وصول منتخب فرنسا لأداوار متقدمة في البطولة بفضل قوة هجوم الفريق ومن جهة أخرى يترقب البعض مفاجأة جديدة من باراجواي في المونديال.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية وتذاع  عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 2" بتعليق علي محمد علي ،وبي إن سبورتس ماكس 4 بتعليق حسن العيدروس.

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