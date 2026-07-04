ما هو موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة؟

خبرني - تنطلق مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، بمواجهة بين منتخب المغرب ونظيره الكندي المشارك في الاستضافة.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره الكندي في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، وسط طموحات مشتركة بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ويدخل "أسود الأطلس" المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوزوا عقبة هولندا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وعلى الجانب الآخر، شق المنتخب الكندي طريقه إلى هذا الدور بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، ليواصل مشواره في البطولة بثقة كبيرة.

ويترقب عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في مواصلة الحلم والتقدم خطوة جديدة نحو اللقب.

تقام مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2026 يوم السبت الموافق 4 يوليو 2026. على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية.

وتبدأ المواجهة الساعة 6 مساءً بتوقيت الرباط، 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 9 مساءً بتوقيت أبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2026؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports Max 1، لنقل مجريات المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا.

يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة المغرب وكندا من خلال الأشتراك في منصة TOD التابعة لشبكة بي إن سبورتس.

كما يمكن للمشتركين سلفا متابعة اللقاء مباشرة عبر خدمة beIN CONNECT على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر