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الاردن .. طلبة التوجيهي: امتحان الثقافة المالية جاء سهلا ومباشرا

  • 04 تموز 2026
  • 12:45
الاردن طلبة التوجيهي امتحان الثقافة المالية جاء سهلا ومباشرا

خبرني - سادت حالة من الارتياح بين طلبة الثانوية العامة، عقب انتهاء امتحان مبحث الثقافة المالية، السبت، حيث وصف عدد منهم الأسئلة بأنها جاءت واضحة ومباشرة، ومنسجمة مع المنهاج المقرر.

وأكد طلبة لموقع خبرني، أن الامتحان راعى الفروق الفردية، وتضمن أسئلة متنوعة توزعت بين مستويات السهلة والمتوسطة، فيما أشار آخرون إلى أن الوقت المخصص كان كافيا للإجابة ومراجعة الحلول.

وأوضح عدد من الطلبة أن معظم الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي والأفكار الرئيسة التي ركز عليها المعلمون خلال العام الدراسي، ما أسهم في تخفيف الضغط النفسي الذي يرافق الامتحانات.

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