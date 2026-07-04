شهر العسل انتهى.. لماذا انقلبت جماهير الجزائر على بيتكوفيتش؟

خبرني - يتعرض السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر لحملة انتقادات لاذعة، على خلفية الأداء المخيب لـ"الخضر" في نهائيات كأس العالم 2026.

وغادر «محاربو الصحراء» البطولة بعد خسارتهم في دور الـ32 أمام سويسرا بهدفين دون رد.

واحتلوا قبلها المركز الثالث في مجموعتهم برصيد 4 نقاط من فوز أمام الأردن 2-1 وتعادل أمام النمسا 3-3، بعد الهزيمة من الأرجنتين 0-3.

وعبر التقرير التالي،اليكم 3 أسباب وراء انقلاب الجماهير الجزائرية على مدرب «الخضر».

غياب الاستقرار الفني

عانى منتخب الجزائر من حالة من عدم الاستقرار الفني خلال نهائيات كأس العالم 2026، بسبب التغييرات العديدة في التشكيل الأساسي.

وقام المدرب الأسبق للاتسيو الإيطالي بتحويرات كثيرة من مباراة إلى أخرى، مما انعكس سلبا على التجانس بين اللاعبين على الملعب.

وطالت التغييرات معظم المراكز، بما في ذلك حراسة المرمى التي شهدت التعويل على الثنائي لوكا زيدان وأسامة بن بوط.

سوء توظيف مازا

لم يحسن المدرب السويسري توظيف نجمه الأول إبراهيم مازا في المسابقة العالمية، مما منعه من تقديم أفضل مستوياته.

ولعب نجم ليفركوزن الألماني في مركز الوسط المكلف بالربط أمام الأرجنتين، قبل أن يظهر في مركز صانع الألعاب أمام الأردن والنمسا، ليتم التعويل عليه في مركز المهاجم المتقدم أمام سويسرا.

وفشل اللاعب الواعد في ترك أي بصمة تهديفية في المسابقة سواء بالصناعة أو التسجيل.

التمسك بثنائية ماندي وبن سبعيني

تمسك فلاديمير بيتكوفتيش بالتعويل على الثنائي ماندي وبن سبعيني في محور الدفاع، رغم عدم تكاملهما.

واستقبل مرمى الجزائر 9 أهداف في 4 مباريات، بمعدل يفوق الهدفين في المباراة الواحدة.

ولم يبحث المدرب السويسري عن حلول جديدة في خط الدفاع، وذلك رغم المستويات الجيدة التي قدمها سابقا الثنائي محمد أمين توغاي وزين الدين بلعيد.