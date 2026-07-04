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  • أورنج الأردن ترعى "Robots Line Follower" للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

أورنج الأردن ترعى "Robots Line Follower" للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

  • 04 تموز 2026
  • 12:10
أورنج الأردن ترعى Robots Line Follower للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

خبرني - تأكيداً على التزامها المستمر بدعم الكفاءات والمواهب الشبابية المحلية، قدّمت أورنج الأردن رعايتها للحفل الختامي للمسابقة الطلابية "Robots Line Follower"، التي نظّمها نادي الروبوتات والأتمتة (RAS)، التابع للفرع الطلابي لجامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا (IEEE PSUT)، التي تنافس فيها الطلاب على تصميم وتنفيذ روبوت ذاتي التحكم بالكامل من الصفر.

وتميزت المسابقة بمعاييرها التي سعت لتحفيز الفكر الإبداعي وتطوير حلول تقنية خارجة عن الحدود التقليدية، مثل الاستقلالية التامة في تصميم وبرمجة كل روبوت بالكامل من الصفر، إلى جانب ضمان استثنائية كل حل وحظر استخدام الروبوتات الجاهزة أو التركيبات مسبقة الصنع. بالإضافة إلى ذلك، ركّز التحدي على زيادة المرونة والقدرة على التكيف عبر مواجهة تحديات على أرض الواقع تحت الضغط، حيث تعيّن على المشاركين إعادة ضبط ومعايرة خوارزميات الروبوتات لتتناسب مع مسارات مفاجئة وغير معلنة مسبقاً خلال الأدوار الإقصائية.

وأشارت أورنج الأردن أن هذه الرعاية تتماشى مع رؤيتها في ترسيخ ثقافة الابتكار الرقمي وبناء قدرات الجيل الواعد من المبرمجين والمبتكرين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع ملموسة وحلول تكنولوجية منافسة. ويأتي هذا التحدي تجسيداً للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتسريع التطور التكنولوجي في المملكة وتشجيعاً للإمكانات الشبابية ودورهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام على المجتمع من خلال حلولهم.

ومن الجدير بالذكر أن رحلة التعاون بين الشركة وجامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تمتد إلى ما هو أبعد من دعم الفعاليات والمسابقات، ليسهم الطرفان بشكل فاعل في تشكيل مستقبل ملامح الاقتصاد الرقمي ودعم الرياديين الأردنيين، حيث أسهمت الشراكة الاستراتيجية في تخريج 14 شركة ناشئة من الفوجين الثاني والثالث من حاضنة الذكاء الاصطناعي التابعة لمركز أورنج الرقمي في عام 2025.

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