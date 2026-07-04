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كم تبلغ مكافأة تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026؟

  • 04 تموز 2026
  • 11:54
كم تبلغ مكافأة تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026

خبرني - تتواصل مكاسب منتخب مصر بالمونديال ليس فقط على الصعيد الرياضي بل أيضا من الناحية المالية بعدما ضمن الفراعنة الحصول على مكافأة كبيرة عقب التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.
وبحسب نظام الجوائز المعتمد للنسخة الموسعة من البطولة، يحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على 15 مليون دولار مكافأة نظير بلوغ دور الـ16.

ولا تقتصر العوائد على هذه المكافأة، إذ يحصل كل منتخب تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 على 12.5 مليون دولار، موزعة بين 10 ملايين دولار مقابل المشاركة في البطولة، و2.5 مليون دولار مخصصة للاستعدادات والتحضيرات.

وبذلك، يرتفع إجمالي العائد المالي الذي ضمنه الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن إلى 27.5 مليون دولار، بفضل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ولا تزال الفرصة قائمة لزيادة هذه العوائد، إذ سيحصل المنتخب المصري على مكافأة إضافية في حال تخطيه منتخب الأرجنتين وبلوغ الدور ربع النهائي، لترتفع إجمالي الجوائز المالية إلى 31.5 مليون دولار.

ويستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أقوى مواجهاته في البطولة، عندما يلتقي حامل اللقب منتخب الأرجنتين في دور الـ16، سعيا لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز غير مسبوق في مشاركاته بكأس العالم.

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