خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الجانب التطبيقي وربط المعرفة النظرية بواقع الممارسة المهنية في صيدليات المجتمع وبما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، استضافت كلية الصيدلة الصيدلانية عبير الربابعة مالكة "صيدلية المجتمع"، لإلقاء محاضرة علمية لطلبة مساق "أدوية بدون وصفة"، وذلك بإشراف الدكتورة هالة حباشنة عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة.

وتناولت الصيدلانية الربابعة خلال المحاضرة أبرز التحديات التي تواجه الصيدلاني في صيدليات المجتمع، مستعرضةً أسس التواصل الفعّال مع المرضى ودوره في ضمان صرف الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بكفاءة عالية، بما يحقق الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية ويعزز مأمونية المرضى ، كما أكدت الربابعة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصيدلاني في مختلف مجالات المهنة، سواء في صيدليات المجتمع أو المصانع الدوائية، أو الشركات الطبية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجالات الريادة والابتكار ، وخلال المحاضرة شجعت الطلبة على التفكير الإبداعي واستكشاف الفرص المهنية غير التقليدية، وربط اهتماماتهم الشخصية وهواياتهم بما اكتسبوه من معارف ومهارات صيدلانية، م ما يسهم في ابتكار مسارات مهنية جديدة تعزز من تميزهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

ويُذكر أن الصيدلانية الربابعة تمتلك خبرة مهنية واسعة في مجال صيدليات المجتمع، كما تُعد من المدربين الخارجيين لطلبة كلية الصيدلة في مساقات التدريب الميداني، الأمر الذي أضفى على المحاضرة بُعدًا عمليًا متميزًا، وأسهم في إثراء خبرات الطلبة التطبيقية وتعزيز جاهزيتهم المهنية، انسجامًا مع رؤية جامعة عمان العربية في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي وإعداد خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.