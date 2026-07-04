*
الاحد: 05 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • كلية الصيدلة في "عمان العربية" تستضيف خبيراً صيدلانياً لربط المعرفة النظرية بالممارسة التطبيقية

كلية الصيدلة في "عمان العربية" تستضيف خبيراً صيدلانياً لربط المعرفة النظرية بالممارسة التطبيقية

  • 04 تموز 2026
  • 11:54
كلية الصيدلة في عمان العربية تستضيف خبيراً صيدلانياً لربط المعرفة النظرية بالممارسة التطبيقية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الجانب التطبيقي وربط المعرفة النظرية بواقع الممارسة المهنية في صيدليات المجتمع وبما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، استضافت كلية الصيدلة الصيدلانية عبير الربابعة مالكة "صيدلية المجتمع"، لإلقاء محاضرة علمية لطلبة مساق "أدوية بدون وصفة"، وذلك بإشراف الدكتورة هالة حباشنة عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة.

وتناولت الصيدلانية الربابعة خلال المحاضرة أبرز التحديات التي تواجه الصيدلاني في صيدليات المجتمع، مستعرضةً أسس التواصل الفعّال مع المرضى ودوره في ضمان صرف الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بكفاءة عالية، بما يحقق الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية ويعزز مأمونية المرضى، كما أكدت الربابعة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصيدلاني في مختلف مجالات المهنة، سواء في صيدليات المجتمع أو المصانع الدوائية، أو الشركات الطبية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجالات الريادة والابتكار، وخلال المحاضرة شجعت الطلبة على التفكير الإبداعي واستكشاف الفرص المهنية غير التقليدية، وربط اهتماماتهم الشخصية وهواياتهم بما اكتسبوه من معارف ومهارات صيدلانية، مما يسهم في ابتكار مسارات مهنية جديدة تعزز من تميزهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

ويُذكر أن الصيدلانية الربابعة تمتلك خبرة مهنية واسعة في مجال صيدليات المجتمع، كما تُعد من المدربين الخارجيين لطلبة كلية الصيدلة في مساقات التدريب الميداني، الأمر الذي أضفى على المحاضرة بُعدًا عمليًا متميزًا، وأسهم في إثراء خبرات الطلبة التطبيقية وتعزيز جاهزيتهم المهنية، انسجامًا مع رؤية جامعة عمان العربية في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي وإعداد خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.

 وبهذا الصدد أكدت الاستاذ الدكتورة رنا ابو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية على حرص كلية الصيدلة المستمر على استقطاب الخبرات المهنية من خارج الجامعة، بما يعزز جودة العملية التعليمية، ويرسخ مفهوم التعليم التطبيقي، ويدعم رؤية الجامعة في إعداد كفاءات صيدلانية قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عمّان الأهلية.. عندما تُنافس جامعة أردنية نخبة العالم
عمّان الأهلية.. عندما تُنافس جامعة أردنية نخبة العالم
  • 2026-07-05 10:57
أ.د. أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً
أ.د. أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً
  • 2026-07-04 10:51
أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً
أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً
  • 2026-07-04 10:49
جامعة البلقاء التطبيقية ومركز زها الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب الميداني والشراكة المجتمعية
جامعة البلقاء التطبيقية ومركز زها الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب ا...
  • 2026-07-02 15:45
مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية يقرر تعيين الأستاذ الدكتور فؤاد القرم نائبًا لرئيس الجامعة
مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية يقرر تعيين الأستاذ الدكتور فؤاد القرم نائب...
  • 2026-07-02 14:07
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تشارك في برنامج تدريبي دولي ممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تشارك في برنامج تدريبي دولي ممول من ا...
  • 2026-07-02 12:17