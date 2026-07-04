ما الذي يسبب زيادة الوزن في الواقع؟

خبرني - يشير الخبراء إلى أن بعض الأشخاص يمكنهم تناول الحلويات دون أن يفقدوا رشاقتهم، بينما يكتسب آخرون الوزن بمجرد شم رائحة الطعام!.

ووفقا للخبراء، لا يتعلق الأمر بحجم العظام أو بطء عملية الأيض. بل بهرمون الأنسولين، الذي هو المحرك الرئيسي وراء تراكم الدهون في الجسم.

وتوضح الدكتورة داريا سافيليفا، خبيرة التغذية وسلوكيات الأكل، إلى أنه إذا فقد الجسم التحكم بمستوى الأنسولين، فإنه يتحول إلى "وضع التخزين"، ولكن يمكن التحكم في هذه العملية.

وتقول: "اعتاد الجميع على الاعتقاد أن الوزن الزائد هو ببساطة نتيجة لعدم توازن السعرات الحرارية والنشاط. ولكن التوازن الهرموني يلعب دورا أكثر أهمية. والأنسولين هو محور هذه العملية، ووظيفته نقل السكر من الدم إلى الخلايا. ولكن مع التقدم في السن أو بسبب العادات السيئة، تتوقف الخلايا عن الاستجابة وتتطور مقاومة الأنسولين، وبالنتيجة لا يرسل الأنسولين الطاقة إلى العضلات، بل إلى مخازن الدهون".

ووفقا للخبيرة، يعتبر الأنسولين سيد عمليات تخزين الدهون. فإذا ارتفع مستواه بشكل كبير ومتكرر، يصبح الجسم شبيها بمستودع لتخزين الدهون.

وتقول: "هناك مفهوم يسمى مقاومة الأنسولين المرتبطة بالعمر، ولكن في الواقع، هو تأثير تراكمي لنمط الحياة. وأعرف هذا من واقع تجربتي الشخصية، حيث بدأت أعاني من مقاومة الأنسولين في سن الثالثة عشرة".

وتشير الخبيرة، إلى أن مقاومة الأنسولين المرتبطة بالتقدم في السن هي في الغالب نتيجة لنمط الحياة. ولكن يمكن السيطرة على هذه العملية، من خلال تعديل مستوى الأنسولين.