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  • الممثل الاردني وليد برماوي ينتقد نقابة الفنانين: التاريخ لن يرحم من يشطب الفنان

الممثل الاردني وليد برماوي ينتقد نقابة الفنانين: التاريخ لن يرحم من يشطب الفنان

  • 04 تموز 2026
  • 11:40
الممثل الاردني وليد برماوي ينتقد نقابة الفنانين التاريخ لن يرحم من يشطب الفنان

خبرني - انتقد الممثل الأردني وليد برماوي توجه نقابة الفنانين بشطب أعضاء بسبب عدم تسديد الاشتراكات، معتبرا أن الأولى بالنقابة أن تعمل على توفير فرص عمل للفنانين وإحياء الإنتاج الدرامي الأردني.

وقال برماوي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "التاريخ لن يرحم نقابةً تشطب الفنان بدل أن تبحث له عن عمل"، داعيا النقابة إلى توجيه جهودها للمطالبة بإعادة الإنتاج الدرامي الأردني بدلاً من الاكتفاء بإجراءات الشطب.

وأضاف أن الفنان الذي لم يجد عملا في مسلسل أو مسرحية أو أي إنتاج منذ سنوات، لا يمكن مطالبته بدفع الاشتراكات، متسائلاً: "هل أصبح الفقر مخالفة نقابية تستوجب العقوبة؟".

وأكد أن الدور الحقيقي للنقابة يتمثل في الدفاع عن الفنان وحقه في العمل، وقيادة حراك جاد لإعادة الدراما الأردنية إلى مكانتها، واستقطاب الإنتاج وخلق فرص عمل لمئات الفنانين والفنيين.

وأشار برماوي إلى أن الفنان لا يبحث عن إعفاءات أو امتيازات، وإنما عن فرصة عمل تحفظ كرامته وتمكنه من الوفاء بالتزاماته، معتبراً أن المشكلة الحقيقية تكمن في تراجع الحركة الفنية وغياب الإنتاج، وليس في الفنان نفسه.

ودعا نقابة الفنانين إلى إطلاق مبادرة وطنية بالتعاون مع الحكومة ووزارة الثقافة والتلفزيون الأردني والقطاع الخاص، لوضع خطة تعيد الحياة إلى الدراما الأردنية وتوفر فرص عمل للفنانين.

واختتم منشوره بالقول: "أعيدوا الإنتاج... قبل أن تشطبوا الفنان"، مؤكداً أن النقابات تُقاس بقدرتها على إعادة الفنانين إلى خشبة المسرح وأمام الكاميرا، لا بعدد الأعضاء الذين تشطبهم.

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