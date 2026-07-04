ارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا 2.2%

خبرني - أظهرت معطيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي خلال يونيو/حزيران الماضي.

وقالت المنظمة في بيان، إن المؤشر العالمي لأسعار السلع الغذائية سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.2 بالمئة، وسط زيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الصراع في الشرق الأوسط، رغم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وعلى أساس شهري، أوضحت المنظمة أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت خلال الشهر ذاته بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي.

ونقل البيان عن مدير قسم الأسواق والتجارة في "الفاو" بوبكر بن بلحسن قوله: "على الرغم من الانخفاض الطفيف في المؤشر المرجعي العام لأسعار السلع الغذائية الدولية في يونيو على أساس شهري، إلا أن أسواق السلع الفردية لا تزال تستجيب بشكل مختلف للعوامل المتغيرة".

وأضاف بن بلحسن: "في ظل بيئة عالمية تزداد فيها حالة عدم اليقين، تظل الأسواق الشفافة والمعلومات الآنية والتجارة العالمية القابلة للتنبؤ عناصر أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتقوية مرونة النظم الزراعية والغذائية".

ورغم مؤشرات التعافي التي بدأت تظهر على مستوى الأسواق الدولية، لا تزال الدول تسجل معدلات تضخم مرتفعة بسبب استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

