طهران تجدد التحذير من أي تحرك عسكري أجنبي في هرمز

خبرني - رداً على البيان الفرنسي البريطاني المشترك حول مضيق هرمز، جددت إيران التحذير من أي تحركات عسكرية غربية في هذا الممر الملاحي الحيوي.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي في منشور على إكس اليوم السبت:" بصفتنا القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز نحذر من أي تحرك عسكري فيه"

كما أكد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي وحدها المسؤولة عن ضمان أمنه.

"هرمز ليس ساحة استعراض عسكري"

وشدد على أن هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، محذراً من أن كل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مغامراته.

أتى ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة أن عمان وافقت على العمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا.

كما شددا على أن هرمز شريان حيوي للاقتصاد العالمي، وأن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق أمر يثير قلقا عالميا".

هذا وتستعد المملكة المتحدة وفرنسا لإطلاق مهمة عسكرية للحفاظ على المضيق بدون حصار مستقبلي.

يشار إلى أن أن هذا الممر الملاحي الرئيسي، الذي يمر عبره خمس تدفقات النفط العالمية، كان أغلق في ذروة الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

لكن أعيد فتحه بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو الماضي.

إلا أن الجانب الإيراني لا يزال متمسكاً بإدارة المضيق وفرض ما وصفه ب "بدل خدمات" على تنظيم مرور السفن، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة فضلا عن سلطنة عمان والعديد من الدول العربية والغربية.