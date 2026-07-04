*
الاحد: 05 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

محمد عبدالله الوشاح (أبو حمزة) في ذمة الله

  • 04 تموز 2026
  • 11:07
محمد عبدالله الوشاح أبو حمزة في ذمة الله

خبرني - بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ينعى أبناء المرحوم عبدالله محمود الوشاح (أبو خالد) وفاة شقيقهم محمد عبدالله محمود الوشاح (أبو حمزة)

زوج الدكتورة سارة الجعافرة، ووالد كلٍّ من حمزة، وجنى، ورحمة وشقيق خالد عبدالله الوشاح (أبو عبدالله) والمرحوم خليل عبدالله الوشاح (أبو الليث) وأحمد عبدالله الوشاح (أبو زيد) والدكتور خلدون عبدالله الوشاح (أبو رفعت).

وشقيق الفاضلات: نوال، زوجة سالم الوشاح وسهام، زوجة محمد طويقات. و سحر، زوجة رامي الدرادكة و سمر، زوجة أحمد المحارمة و نهلة، زوجة الدكتور جلال الدبعي.

وسيُوارى جثمانه الطاهر الثرى اليوم السبت بعد صلاة العصر من مسجد بطنا إلى مقبرة عشيرة الوشاحات.

وتُقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة الوشاحات الكائن في السلط / بطنا، لمدة ثلاثة أيام؛ اعتبارًا من اليوم السبت بعد الدفن، ويومي الأحد والاثنين بعد صلاة العصر.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يغفر له، ويعفو عنه، ويكرم نزله، ويوسع مدخله، ويسكنه فسيح جناته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفيَّات الأردن.. الأحد 5-7-2026
وفيَّات الأردن.. الأحد 5-7-2026
  • 2026-07-05 10:49
وفاة رائد خالد الشرباتي (ابو بدر)
وفاة رائد خالد الشرباتي (ابو بدر)
  • 2026-07-05 10:35
وفيات يوم السبت 4-7-2026 في الأردن
وفيات يوم السبت 4-7-2026 في الأردن
  • 2026-07-04 09:34
البطوش يعزي الرحامنة
البطوش يعزي الرحامنة
  • 2026-07-04 00:41
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرحامنة 
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرحامنة 
  • 2026-07-03 22:13
وفاة والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة 
وفاة والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة 
  • 2026-07-03 22:11