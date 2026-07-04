محمد عبدالله الوشاح (أبو حمزة) في ذمة الله

خبرني - بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ينعى أبناء المرحوم عبدالله محمود الوشاح (أبو خالد) وفاة شقيقهم محمد عبدالله محمود الوشاح (أبو حمزة)

زوج الدكتورة سارة الجعافرة، ووالد كلٍّ من حمزة، وجنى، ورحمة وشقيق خالد عبدالله الوشاح (أبو عبدالله) والمرحوم خليل عبدالله الوشاح (أبو الليث) وأحمد عبدالله الوشاح (أبو زيد) والدكتور خلدون عبدالله الوشاح (أبو رفعت).

وشقيق الفاضلات: نوال، زوجة سالم الوشاح وسهام، زوجة محمد طويقات. و سحر، زوجة رامي الدرادكة و سمر، زوجة أحمد المحارمة و نهلة، زوجة الدكتور جلال الدبعي.

وسيُوارى جثمانه الطاهر الثرى اليوم السبت بعد صلاة العصر من مسجد بطنا إلى مقبرة عشيرة الوشاحات.

وتُقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة الوشاحات الكائن في السلط / بطنا، لمدة ثلاثة أيام؛ اعتبارًا من اليوم السبت بعد الدفن، ويومي الأحد والاثنين بعد صلاة العصر.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يغفر له، ويعفو عنه، ويكرم نزله، ويوسع مدخله، ويسكنه فسيح جناته.