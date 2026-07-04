ياسين : العقبة الصناعية الدولية مثالا على التنوع الاستثماري المدن الصناعية



عبيدات: ترويج العقبة الصناعية كوجهة استثمارية في ثغر الاردن الباسم

خبرني - واصل مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية والادراة التنفيذية للشركة الجولات الميدانية واللقاءات بمستثمري المدن الصناعية الاردنية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

فقد بحثت الزيارة الخامسة في مدينة العقبة الصناعية الدولية خلال لقاء مشترك مع مستثمري المدينة سبل النهوض بواقع المدينة الاستثماري وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين الصناعيين والاستفادة من مزاياها الاستثمارية تحديدا موقعها الجغرافي على مقربة من ميناء العقبة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية سعادة السيد عبيد ياسين ان مدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص تعد مثالا للتنوع الاستثماري الذي تتميز به المدن الصناعية الاردنية خاصة وأنها تقع ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مما يعطيها أفضلية وميزة تنافسية كما تعد محورا رئيسيا من محاور الاستثمار في السلطة.

وجدد السيد ياسين دعمه وسعي مجلس إدارة الشركة إلى جانب إدارتها للتعرف على أبرز احتياجات المستثمرين بهدف معالجتها بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تبذل كافة جهودها للنهوض ببيئة الاستثمار في مدينة العقبة الصناعية الدولية.

من جانبه أكد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات سعي إدارة الشركة بالتعاون مع المطور الذي يدير المدينة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمستثمرين في المدينة مبينا أن خطط الشركة الترويجية للأعوام القادمة تستهدف إبراز المدينة كوجهة استثمارية في خليج العقبة أمام المستثمرين الصناعيين مستفيدة من مزايا موقعها الجغرافي ووقوعها ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

الى ذلك قال عضو مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية ورئيس لجنة الحوكمة الدكتور معن العوامله ان رسالتنا للمستثمرين واضحة فهم شركاؤنا في التنمية ونجاحكم هو نجاحنا وسنواصل العمل على ترسيخ منظومة حوكمة حديثة تجعل المدن الصناعية بيئة جاذبة للاستثمار وقادرة على المنافسة ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز النمو المستدام.

وخلال الزيارة قدم مستثمرو المدينة عرضا لأهم مقترحاتهم ومطالبهم الهادفة للتسهيل على استثماراتهم.

وعلى هامش الزيارة نظمت إدارة المدينة جولة ميدانية لمجلس إدارة الشركة والمدير العام اطلعوا خلالها على نماذج متميزة للصناعة الوطنية في مدينة العقبة الصناعية الدولية.