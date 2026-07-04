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أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً

  • 04 تموز 2026
  • 10:49
أد ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً

خبرني - مع انتهاء "الولاية الثانية" أو الفترة الزمنية الثانية لرئاسة الأستاذ الدكتور ساري حمدان لجامعة عمان الأهلية في 30 حزيران 2026 ، قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية تعيينه مستشاراً للجامعة .
فثماني سنوات مرت على رئاسته للجامعة ، انتقلت فيها الجامعة نقلة نوعية كبيرة في شتى المجالات ، وذلك بتوجيه من مجلس الأمناء وبدعم ومؤازرة هيئة المديرين ممثلة برئيسها الدكتور ماهر الحوراني ونائبه الاستاذ عمر الحوراني ، وبجهود الفريق الاكاديمي والاداري  في الجامعة .
فقد ساهم الاستاذ الدكتور ساري حمدان في مراكمة إنجازات الجامعة إن على صعيد رفع قدراتها الاستيعابية أو استحداث الكليات والبرامج والتخصصات الحديثة وحصولها على الاعتمادات المحلية والعالمية ، الى جانب تجويد العملية التعليمية ، وتعاظم دورالجامعة في خدمة المجتمع ودعم الرياضة والرياضيين .
أو على صعيد عقد الشراكات الأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية والدولية المرموقة .
دون أن ننسى وضع الجامعة على الخارطة العالمية في مختلف التصنيفات الدولية الأساسية كالتايمز والكيو.أس ،حيث احتلت الجامعة مراتب متقدمة وطليعية محليا وعربيا ودوليا.
ثماني سنوات مرت بسرعة ، وكان الإنجاز يتلوه الإنجاز  في شتى الميادين .
وحسناً فعلت الجامعة بتمسكها بهذا الرئيس الفذّ والأكاديمي المتميز والرياضي والاداري الناجح ،  ذو البصيرة النافذة .

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