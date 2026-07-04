هل توقع «سيمبسون» تأهل منتخب مصر أمام أستراليا؟

خبرني - أثار مقطع فيديو متداول زُعم أنه مقتطف من مسلسل «عائلة سيمبسون» جدلًا واسعًا، بعد ادعاءات بأنه تنبأ بنتيجة مباراة مصر وأستراليا.

وانتشر الفيديو بشكل واسع قبل انطلاق المباراة، مدعيًا أن المنتخب المصري سيتعادل مع نظيره الأسترالي بنتيجة 1-1، قبل أن يحسم بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل عن مدى صحة المقطع.

ما حقيقة الفيديو؟

وبحسب نتائج التحقق التي نشرتها خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة «فرانس برس»، فإن الفيديو لا يمت بصلة إلى مسلسل «عائلة سيمبسون»، وإنما جرى إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف محاكاة أسلوب الرسوم المتحركة الشهير.

وأوضحت عملية التحقق أن المقطع نُشر في الأصل عبر حساب على منصة «تيك توك» متخصص في إنشاء مقاطع خيالية تتوقع نتائج مباريات كأس العالم، قبل أن يتم حذف الحساب لاحقًا.

وأظهرت مراجعة الفيديو وجود عدة مؤشرات تؤكد أنه ليس مشهدًا أصليًا من المسلسل، من بينها ظهور عبارة صغيرة داخل المقطع تشير إلى أن المحتوى «مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي»، إلى جانب أخطاء بصرية واضحة في ملامح الشخصيات والكتابات والأعلام داخل المدرجات، وهي من العلامات الشائعة في المقاطع المنتجة بالذكاء الاصطناعي.

لماذا يصدق الجمهور هذه المقاطع؟

ويرتبط مسلسل «عائلة سيمبسون» منذ سنوات بادعاءات متكررة حول توقعه لأحداث سياسية ورياضية وعالمية، بعدما انتشرت عبر الإنترنت عشرات المقاطع والصور المفبركة أو المعدلة، ما دفع كثيرين للاعتقاد بأن المسلسل يمتلك قدرة على «التنبؤ بالمستقبل».

لكن خبراء التحقق يؤكدون أن معظم هذه الادعاءات تستند إلى محتوى مزيف أو جرى تعديله رقميًا، فيما تعود بعض المشاهد الحقيقية إلى أحداث عامة يمكن تفسيرها بأكثر من شكل.

منتخب مصر

وجاء انتشار الفيديو بالتزامن مع حالة الحماس التي صاحبت مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، عقب تجاوزه دور المجموعات برصيد خمس نقاط، والتغلب على أستراليا للصعود إلى دور الـ16، وهو ما زاد من تفاعل الجماهير مع أي محتوى مرتبط بمشوار «الفراعنة» في البطولة.