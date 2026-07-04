تونس تعيد إحياء مهرجان طبرقة الدولي للجاز بعد 6 سنوات من الغياب

خبرني - افتتحت تونس فعاليات الدورة العشرين من مهرجان طبرقة الدولي للجاز، في عودة طال انتظارها لهذا الحدث الموسيقي البارز، بعد توقف دام ست سنوات، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة فنانين عالميين.

وجاء حفل الافتتاح، الذي أقيم على ركح مسرح البحر بمدينة طبرقة الساحلية، بعرض مميز أحياه عازف البيانو الكوبي العالمي ألفريدو رودريغيز، بحضور وزيرة الثقافة التونسية أمينة الصرارفي، حيث قدم مزيجًا موسيقيًا يجمع بين الجاز الحديث والكلاسيكي.

وسبق الافتتاح الرسمي انطلاقة تمهيدية من خلال عروض "جاز الشارع" التي احتضنتها ساحات المدينة، إلى جانب عرض مجاني للفنان الجزائري جمال لعروسي، في خطوة تهدف إلى تقريب الفن من الجمهور وتعزيز الأجواء الاحتفالية.

ويتواصل المهرجان حتى 9 يوليو الجاري، حيث تُقام العروض الرئيسية على مسرح البحر، فيما تتوزع الفعاليات المجانية في الفضاءات العامة، بما يعكس طابعًا تفاعليًا يدمج بين الجمهور والفن.

وأكد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة، وليد المسعودي، أن عودة المهرجان تحمل أبعادًا ثقافية ورمزية مهمة، باعتباره جزءًا من هوية مدينة طبرقة والمشهد الموسيقي التونسي، مشددًا على أن هذه الدورة تمثل خطوة لإعادة الزخم الفني والسياحي والاقتصادي للمدينة.

ويضم برنامج السهرات مجموعة من الأسماء العالمية، حيث تحيي الفنانة الأمريكية ليز ماكومب السهرة الثانية، فيما يشهد يوم 5 يوليو عرض "أصول" المشترك بين ياسين بولعراس وسفيان السعيدي، في لقاء فني تونسي جزائري.

وتتواصل العروض يوم 6 يوليو مع الفنان اللبناني طارق يمني، فيما تحيي النجمة الأمريكية دي دي بريدجواتر سهرة 7 يوليو بعرضها "We Exist"، يليها حضور بريطاني مع فرقة "KOKOROKO" يوم 8 يوليو.

ويُختتم المهرجان في 9 يوليو بسهرة أمريكية تجمع بين فيرونيكا سويفت وأكوا نارو، في عرض يجمع بين أنماط الجاز المعاصر والتجارب الموسيقية المتنوعة.

ويُذكر أن مهرجان طبرقة الدولي للجاز، الذي تأسس عام 1993، يُعد من أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة، ويسعى في دورته الحالية إلى استعادة مكانته العالمية والعودة إلى قائمة أهم مهرجانات الجاز على مستوى العالم